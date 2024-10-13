Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

8 Orang Terkaya di Indonesia dari Bisnis Properti

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |13:17 WIB
8 Orang Terkaya di Indonesia dari Bisnis Properti
Orang terkaya RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 8 orang terkaya di Indonesia dari bisnis properti. Bisnis properti merupakan sektor dengan pendapatan yang menjanjikan yang telah menghasilkan beberapa konglomerat yang masuk ke daftar orang terkaya di Indonesia.

Selain bisnis properti, sebagian besar dari mereka juga merambah ke berbagai sektor lain, seperti perbankan, kesehatan, hingga energi, yang semakin memperkuat sumber kekayaan mereka.

Berikut adalah 8 orang terkaya di Indonesia dari bisnis properti berdasarkan data Forbes, Rabu (9/10/2024) :

1. Keluarga Widjaja

Keluarga Widjaja merupakan keluarga pemilik dari Sinar Mas Group. Kekayaan Keluarga Widjaja diperkirakan mencapai Rp162,8 triliun dan menempati urutan pertama orang terkaya di Indonesia dari bisnis properti. Kekayaan tersebut sebagian besar berasal dari usaha real estate Sinar Mas Land, yang mencakup pengembangan proyek perumahan, kawasan komersial, dan industri.

2. Tahir

Urutan kedua dalam daftar adalah Dato Sri Tahir, yaitu pendiri dan pemilik Mayapada Group. Dengan kekayaan sebesar Rp64,8 triliun, Tahir dikenal sebagai pengusaha sukses dengan jenis bisnis yang luas . Bisnisnya mencakup sektor perbankan, kesehatan, dan properti. Mayapada Group memiliki sejumlah gedung perkantoran bergengsi di Central Business District (CBD) Jakarta, seperti Mayapada Tower 1 dan 2, serta proyek properti di Singapura.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement