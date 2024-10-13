8 Orang Terkaya di Indonesia dari Bisnis Properti

JAKARTA - 8 orang terkaya di Indonesia dari bisnis properti. Bisnis properti merupakan sektor dengan pendapatan yang menjanjikan yang telah menghasilkan beberapa konglomerat yang masuk ke daftar orang terkaya di Indonesia.

Selain bisnis properti, sebagian besar dari mereka juga merambah ke berbagai sektor lain, seperti perbankan, kesehatan, hingga energi, yang semakin memperkuat sumber kekayaan mereka.

Berikut adalah 8 orang terkaya di Indonesia dari bisnis properti berdasarkan data Forbes, Rabu (9/10/2024) :

1. Keluarga Widjaja

Keluarga Widjaja merupakan keluarga pemilik dari Sinar Mas Group. Kekayaan Keluarga Widjaja diperkirakan mencapai Rp162,8 triliun dan menempati urutan pertama orang terkaya di Indonesia dari bisnis properti. Kekayaan tersebut sebagian besar berasal dari usaha real estate Sinar Mas Land, yang mencakup pengembangan proyek perumahan, kawasan komersial, dan industri.

2. Tahir

Urutan kedua dalam daftar adalah Dato Sri Tahir, yaitu pendiri dan pemilik Mayapada Group. Dengan kekayaan sebesar Rp64,8 triliun, Tahir dikenal sebagai pengusaha sukses dengan jenis bisnis yang luas . Bisnisnya mencakup sektor perbankan, kesehatan, dan properti. Mayapada Group memiliki sejumlah gedung perkantoran bergengsi di Central Business District (CBD) Jakarta, seperti Mayapada Tower 1 dan 2, serta proyek properti di Singapura.