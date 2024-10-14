IHSG Balik Menguat ke Level 7.553 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih balik menguat hingga sesi pertama. Indeks yang dibuka melemah, naik 0,44% atau 32,95 poin ke level 7.553 pada sesi I.

Siang ini, Senin (14/10/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,46 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,77 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 685.964 kali. Adapun, sebanyak 284 saham harganya naik, 256 saham harganya turun dan 246 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,03%, sektor teknologi naik 0,99%, sektor bahan baku naik 0,69%, sektor non siklikal naik 0,56%, sektor siklikal naik 0,32%, sektor keuangan naik 0,30%, dan sektor properti naik 0,04%.

Sedangkan sektor kesehatan turun 0,95%, sektor infrastruktur turun 0,68%, sektor industri turun 0,60% dan sektor transportasi turun 0,31%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,44% ke level 937, indeks MNC36 turun 0,01% ke level 366, indeks IDX30 turun 0,23% ke level 481, serta indeks JII naik 0,54% ke level 524.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) naik 20,00% ke Rp90, PT Natura City Developments Tbk (CITY) naik 18,75% ke Rp95, dan PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) naik 18,11% ke Rp300.