IHSG Besok Berpotensi Menguat ke Level 7.587

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.505 - 7.587 pada sepanjang perdagangan besok, Senin (14/10/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, memasuki pekan ke empat pada bulan kesepuluh tahun 2024 dimana penantian terhadap rilis data laporan keuangan emiten Q3 yang diperkirakan membaik dapat mendongkrak performa dari IHSG untuk kembali menanjak.

“Selain daripada itu faktor penunjang lain dari sisi perekonomian yang stabil tercermin dari data yang telah terlansir, juga turut menopang kenaikan IHSG,” tulis William dalam risetnya, Minggu (13/10/2024).

Menurut William, peluang pertumbuhan kinerja emiten juga diharapkan dapat mengalami kemajuan sehingga dapat mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.