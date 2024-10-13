Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Besok Berpotensi Menguat ke Level 7.587

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |19:46 WIB
IHSG Besok Berpotensi Menguat ke Level 7.587
IHSG Diprediksi Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.505 - 7.587 pada sepanjang perdagangan besok, Senin (14/10/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, memasuki pekan ke empat pada bulan kesepuluh tahun 2024 dimana penantian terhadap rilis data laporan keuangan emiten Q3 yang diperkirakan membaik dapat mendongkrak performa dari IHSG untuk kembali menanjak.

“Selain daripada itu faktor penunjang lain dari sisi perekonomian yang stabil tercermin dari data yang telah terlansir, juga turut menopang kenaikan IHSG,” tulis William dalam risetnya, Minggu (13/10/2024).

Menurut William, peluang pertumbuhan kinerja emiten juga diharapkan dapat mengalami kemajuan sehingga dapat mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3178024/ihsg_ditutup_menguat-r8DW_large.jpg
IHSG Ditutup Naik 2,19 Persen ke Level 8.088 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177954/ihsg_sesi_i-Ng6D_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.071
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/278/3177321/ihsg_menguat-j7Q1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.132 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177170/ihsg_ditutup_menguat-TnXw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke 8.124
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177113/ihsg_sesi_i-Znuf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement