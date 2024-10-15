Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sambut Satu Dekade, MNC Bank Kejar Target Aset hingga Rp30 Triliun

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:04 WIB
MNC Bank Rayakan Hari Jadi yang ke-10 Tahun. (Foto: Okezone.com/MPI)
MNC Bank Rayakan Hari Jadi yang ke-10 Tahun. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank memasuki usia satu dekade. MNC Bank pun menargetkan peningkatan aset hingga Rp30 Triliun pada 2025.

Fokus peningkatan aset MNC Bank akan dilakukan mulai kuartal IV tahun 2024 guna menambah total kredit, treasury dan dana pihak ketiga.

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, bertambahnya usia MNC Bank menjadi 10 tahun, menjadi langkah baru peningkatan kinerja likuiditas unit perusahaannya tersebut.

Untuk itu, pria yang kerap dikenal HT tersebut menekankan target peningkatan aset akhir tahun 2025 diperlukan MNC Bank agar menyongsong pada kinerja dua tahun berikutnya.

"Tugas kita di tahun 2025 adalah meningkatkan aset ke Rp30 Triliun sebelum adanya penambahan modal pada dua tahun berikutnya," terang HT dalam sambutannya di MNC Bank Tower, Selasa (15/10/2024).

Hary Tanoesoedibjo mengatakan peningkatan aset tersebut dilakukan guna menjaga nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) di angka antara 16-18%.

"Peningkatan aset diperlukan agar menjaga CAR MNC Bank berada di 16-18% dulu," katanya.

Halaman:
1 2
