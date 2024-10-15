Pesan Hary Tanosoedibjo di Perayaan HUT ke-10 MNC Bank

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo turut merayakan pertambahan umur PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, yang ke 10 tahun. Memasuki usia satu dekade, Hary Tanoesoedibjo menyampaikan semakin sehat dan besarnya MNC Bank, maka akan diiringi oleh kebesaran dari orang-orang di dalamnya.

Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, kemajuan MNC Bank dapat terus dipertahankan jika konsisten mengikuti kunci keberhasilannya. Dirinya menegaskan, kunci kesuksesan selalu jadi modal pribadinya jika ingin membangun sesuatu menjadi besar.

"Saya katakan organisasi yang sehat itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau MNC Bank sehat dan besar itu tidak lepas daripada kontribusi orang-orangnya sehingga ikut besar juga," jelas Hary Tanoe dalam sambutannya, Selasa (15/10/2024).

Dirinya menegaskan, kontribusi para punggawa di bawah naungan MNC Bank semakin dibutuhkan dalam tonggak kemajuan satu dekadenya. Dia mengatakan, kompetisi dewasa ini begitu cepat dan luas.

"Zaman sekarang ini, zaman percepatan dan kompetisi yang luar biasa. Kompetisinya tidak hanya Indonesia saja, tetapi global. Percepatan digitalisasi, semua informasi mudah diperoleh jadi orang mudah belajar, mudah improvisasi," katanya.