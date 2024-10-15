Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

One Stop Financial Service, Hary Tanoe: Integrasi MotionBank Mudahkan Nasabah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:08 WIB
One Stop Financial Service, Hary Tanoe: Integrasi MotionBank Mudahkan Nasabah
MNC Bank Rayakan Hari Jadi yang ke-10 Tahun. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan layanan perbankan digital MNC Bank, MotionBank akan memberikan integrasi aplikasi berupa one stop financial service. Dirinya memastikan hal tersebut saat membuka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, yang memasuki satu dekade.

Hary Tanoe mengatakan, integrasi aplikasi layanan perbankan digital akan menjadi andalan MNC Bank dalam memberikan kemudahan transaksi para nasabahnya. Dia menyebutkan Motion Bank dalam tahun-tahun berikutnya, akan digunakan sebagai pusat pelayanan transaksi secara digital.

"Kita akan pastikan integrasi aplikasi layanan perbankan digital kita, MotionBank, semakin diandalkan agar menjadi one stop financial service bagi nasabah kita," terang Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya, Selasa (15/10/2024).

Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, meski sudah memberikan pelayanan perbankan digital, Motion Bank ke depannya akan semakin lengkap dari sebelumnya.

One stop financial service ini, disebut Hary Tanoe, diharapkan memudahkan pelayanan berbasis virtual sehingga para nasabah dapat mengakses fasilitas MNC Bank di mana saja.

"Kita perlu lakukan pengembangan supaya Motion Bank itu bisa digital e-money, nasabah apply kartu kredit juga bisa, sampai semua pelayanan sehingga pelayanan perbankan non virtualnya berupa delivery kartunya saja," terang Hary Tanoe.

Selain itu, MNC Bank juga mengukuhkan target peningkatan aset hingga Rp30 Triliun pada tahun 2025. Fokus peningkatan aset MNC Bank ini akan dilakukan mulai kuartal IV tahun 2024 guna menambah total kredit, treasury dan dana pihak ketiga.

Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bertambahnya usia MNC Bank menjadi 10 tahun, menjadi langkah baru peningkatan kinerja likuiditas unit perusahaannya tersebut.

Untuk itu, menekankan target peningkatan aset akhir tahun 2025 diperlukan MNC Bank agar menyongsong pada kinerja dua tahun berikutnya.

"Tugas kita di tahun 2025 adalah meningkatkan aset ke Rp30 Triliun sebelum adanya penambahan modal pada dua tahun berikutnya," terang HT.

