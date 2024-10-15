Harta Kekayaan Widiyanti Putri Wardhana, Komisaris Cantik yang Dipanggil Prabowo Jadi Calon Menteri

JAKARTA - Harta kekayaan Widiyanti Putri Wardhana menjadi sorotan. Sebab komisaris cantik ini menjadi salah satu nama yang dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Dipanggilnya Widiyanti Putri Wardhana ke rumah Prabowo membuat namanya semakin santer akan menjadi salah satu menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Terlebih dirinya juga telah dikenal luas sebagai seorang pengusaha sukses terutama di sektor agribisnis dan energi.

Banyak rumor yang menyebutkan jika Widiyanti Putri Wardhana akan diberi mandat untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Akan tetapi, hal tersebut belum bisa dipastikan sebelum terdapat pengumuman resmi dari Prabowo Subianto setelah pelantikan nanti.

Melihat hal tersebut, masyarakat menjadi penasaran seputar harta kekayaan perempuan sukses tersebut. Sebab seperti diketahui, saat menjadi seorang pejabat negara, semua orang wajib melaporkan harta kekayaannya setiap tahun.

Sayangnya, belum ada informasi seberapa banyak harta kekayaan Widiyanti Putri Wardhana. Namun diperkirakan jumlahnya sangat besar mengingat dirinya merupakan seorang pengusaha nasional bergerak di sektor agribisnis dan energi.

Tercatat, sejak 2021 Widiyanti menjabat sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro (TPA) hingga saat ini. Sebelumnya, dia bahkan menjadi direktur di perusahaan tersebut terhitung pada 2012-2021.

Selain itu, Widiyanti juga menjabat sebagai seorang Chief Operating Officer (COO) di Teladan Resources. Posisi ini membuatnya menjadi sosok penting dalam pelaksanaan operasional perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur.