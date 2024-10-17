Aturan Presiden, RI Bakal Miliki Pabrik Bioetanol dari Tetes Tebu di Banyuwangi

JAKARTA - Indonesia bakal memiliki pabrik bioetanol yang berasal dari tetes tebu. Pabrik ini akan dibangun di wilayah Banyuwangi, Jawa Tengah.

Pembangunan pabrik bioetanol ini untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023. Nantinya proyek pembangunan pabrik bioetanol terintegrasi di area Pabrik Gula Glenmore. Pembangunan pabrik akan dilakukan oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) anak perusahaan Pertamina (Persero).

"Pabrik bioetanol yang akan dibangun tersebut memiliki kapasitas sebesar 30.000 kiloliter per tahun. Pembangunan pabrik pendanaannya dilakukan oleh Pertamina," kata Direktur Utama SGN Mahmudi di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sementara, pihaknya menyiapkan bahan baku produksi komoditas gula. Lokasi pabrik gula bioetanol yang akan dibangun terletak di sebelah selatan pabrik gula, sehingga memudahkan distribusi bahan baku yang merupakan molasses atau tetes tebu yang disuplai oleh PG Glenmore

"Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari menunaikan tugas pemerintah melalui Perpres 40 Tahun 2023, selain swasembada gula disisi lain tugas penyediaan bioetanol. Kolaborasi dengan Pertamina NRE menjadi pabrik kedua yang dimiliki PTPN Group, yang pertama ada di Mojokerto," katanya.