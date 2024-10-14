Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hitung-hitungan RI Kembangkan Bioetanol Jadi BBN

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |11:42 WIB
Hitung-hitungan RI Kembangkan Bioetanol Jadi BBN
JAKARTA - Demi terwujudnya bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu. Menurut pengamat pertanian Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi etanol sebagai bauran dari bioetanol. Selain itu, pemanfaatan berbagai bahan baku juga bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN (fuel) dan industri pangan.

”Harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, etanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

Khudori sependapat, pengembangan bioetanol sebagai BBN memang harus didorong. Terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan,serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Guna mendorong pengembangan bioetanol sebagai BBN, memang selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab, jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas. Tak kalah penting, karena saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik.

”Kalau hanya mengandalkan tebu, akan ada kompetisi dengan industri lain. Karena semua tetes produksi swasta dan juga PTPN III, selama ini sudah digunakan untuk bahan baku industri pangan seperti bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Apakah mungkin industri-industri tersebut tidak lagi menggunakan tetes? Sepertinya tidak,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
