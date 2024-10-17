Perbandingan Kekayaan Veronica Tan vs Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA - Perbandingan kekayaan Veronica Tan vs Basuki Tjahaja Purnama. Meski kini telah berpisah, tetapi Veronica Tan dan Basuki Thajaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok masih menjadi sorotan publik. Terutama munculnya nama Veronica Tan sebagai kandidat menteri dan kabinet Prabowo-Gibran yang mendatang.

Kekayaan Veronica Tan

Usai bercerai dari Ahok, Veronica Tan aktif dalam dunia bisnis. Ia memiliki dua usaha yang kini aktif digelutinya yaitu Alpha Agro Indonesia dan LoveCare Indonesia.

Alpha Agro Indonesia

Alpha Agro Indonesia didirikan Veronica pada tahun 2019. Bisnis yang awalnya fokus sebagai pemasok daging premium seperti wagyu, tomahawk, dan rib eye. Kini telah berkembang, menjadi bisnis seafood, dan sudah beroperasi di lima kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Medan. Perkembangan pesat Alpha Agro membuat Veronica semakin dikenal di kalangan pengusaha makanan premium.

LoveCare Indonesia

Selain bisnis daging, Veronica juga menjalankan LoveCare Indonesia, sebuah platform yang menyediakan jasa perawat, baby sitter, dan caregiver. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mencari layanan sesuai kebutuhan mereka, dan LoveCare hadir untuk menawarkan layanan mereka dengan mudah.

Meski tidak ada laporan resmi mengenai total kekayaan Veronica Tan, bisnis yang ia jalani menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Peran Veronica sebagai pengusaha semakin memperkuat citranya sebagai figur yang mandiri dan sukses pasca perceraiannya dengan Ahok.

Kekayaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Sementara itu, Ahok sudah pernah melaporkan kekayaan resminya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada 2019, kekayaan Ahok mencapai Rp50,1 miliar, dan jumlah ini terus meningkat setelah ia menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Pada 2022, kekayaan Ahok mencapai Rp62,6 miliar, naik sekitar 6,9% dibandingkan laporan pada tahun 2019. Berikut adalah rincian harta kekayaannya:

Properti

Kekayaan Ahok di bidang properti mencapai angka sebesar Rp43,2 miliar. Properti berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi, termasuk Belitung Timur dan Depok. Properti sering dianggap sebagai aset yang stabil dan bernilai karena nilainya cenderung meningkat seiring waktu.

Surat Berharga

Selain properti, Ahok juga memiliki surat berharga senilai Rp11,34 miliar. Surat berharga ini mencakup investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.

Harta Bergerak

Harta bergerak yang dimiliki Ahok bernilai Rp1,06 miliar. Harta bergerak ini mencakup barang seperti kendaraan, peralatan, perhiasan, atau aset lain yang dapat dipindahkan.