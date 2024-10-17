Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Untungkan RI, Perluasan Jaringan Gas Bisa Tekan Impor Energi

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |17:11 WIB
Untungkan RI, Perluasan Jaringan Gas Bisa Tekan Impor Energi
Perluasan jaringan gas akan tekan impor energi (Foto: Reuters)




JAKARTA – Rencana pemerintah memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi bakal menguntungkan Indonesia. Besarnya penggunaan gas akan memangkas impor energi yang selama ini selalu membebani APBN.

Pengamat Energi Iwa Garniwa mengatakan, gas bumi merupakan jawaban atas persoalan impor migas yang saat ini masih terjadi. Ketersediaan serta potensi cadangan energi fosil paling bersih ini di Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jika tidak dioptimalkan penggunaannya.

”Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur dan jaringan gas bumi). Ditambah lagi jika blok-blok migas seperti Masela bisa segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tinggi bisa disalurkan untuk penuhi kebutuhan industri,” ungkapnya, Kamis (17/10/2024).

Selain industri, pembangunan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.

Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengurangi impor LPG yang sejauh ini masih mendominasi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak over supply gas.

"Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua program itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.

Halaman:
1 2
