Dengar Curhat Pedagang, Ridwan Kamil Siap Perbaiki Fasilitas Pasar

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hari ini. Dirinya menyerap aspirasi dari para pedagang dan pengunjung terkait perbaikan fasilitas pasar.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini datang ke Pasar Cipulir pada pukul 09.00 WIB. Kedatangannya langsung disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung. Mereka berebut untuk berswafoto sembari meneriakkan nama Ridwan Kamil.

"Tadi dengar curhatan salah satunya tidak ada lift, enggak ada eskalator sehingga menyulitkan orang saat bawa barang belanjaan, karena harus naik dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Terlalu repot dan kasian. Itu yang paling cepat akan saya lakukan jika terpilih jadi Gubernur Jakarta," kata Ridwan Kamil, Kamis (17/10/2024).

Tak hanya akan memperbaiki fasilitas di pasar, Ridwan Kamil juga akan membantu mempromosikan produk pasar lebih intensif di tengah gempuran lapak digital. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan cara membuat acara di pasar agar warga berbondong-bondong datang ke pasar untuk berbelanja.

"Pada dasarnya orang-orang itu mau jual-beli, tinggal kreativitas dan kenyamanannya saja yang nanti kita konsep. Semoga nanti konsep yang kita usung bisa membantu meramaian ekonomi di sini," ucap dia.

Ridwan Kamil bilang kunjungan ke pasar-pasar dilakukan karena pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) punya misi menjadikan Jakarta sebagai kota perdagangan. "Hanya saja nanti levelnya kita naikkan menjadi kota dagang global. Maka dari itu, tempatnya harus memadai. Berdagang ini cara efektif untuk mengurangi pengangguran," jelas dia.

Sementara itu, Wahyuni, Sekjen DPP Koperasi Pasar Indonesia (Kopasindo) mengaku senang atas kedatangan Ridwan Kamil ke Pasar Cipulir.

"Saya sangat bergembira hari ini Pak Ridwan Kamil dapat menyapa para pedagang. Ini yang memang kami harapkan. Beliau bisa menyapa pedagang dan memperkenalkan apa sih program yang akan dilakukan untuk memajukan ekonomi pasar," kata dia.