Spesifikasi dan Kecanggihan Maung Garuda Putih Indonesia 1, Mobil Presiden Prabowo

JAKARTA - Intip spesifikasi dan kecanggihan mobil Maung Garuda Putih Indonesia 1 yang dinaiki Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Usai mengucapkan sumpah jabatan Presiden di Gedung DPR/MPR Jakarta, Prabowo bertolak ke Istana Merdeka dengan menggunakan Mobil Maung Garuda buatan PT Pindad.

Melansir unggahan di akun Instagram resmi @pt_pindad, mobil yang digunakan Prabowo adalah MV3 Garuda Limousine, yang merupakan kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri.

MV3 Garuda Limousine merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Prabowo. Garuda Limousine Kepresidenan ini menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia.

“Presiden Prabowo percaya bahwa Garuda Limousine Kepresidenan buatan dalam negeri ini menunjukkan upaya keras PT Pindad dalam mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia,” demikian dikutip dari unggahan di Instagram resmi @pt_pindad, Minggu (20/10/2024).

MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Kendaraan ini berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi, serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur-fitur mutakhir.

Garuda Limousine memiliki bobot 2,95 ton, dan berdimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 kilometer per jam.