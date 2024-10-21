Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Rachmat Pambudy, Komisaris-Guru Besar IPB yang Dilantik Jadi Menteri PPN

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:39 WIB
Profil Rachmat Pambudy, Komisaris-Guru Besar IPB yang Dilantik Jadi Menteri PPN
Profil Rachmat Pambudy (Foto: Presiden Prabowo Melantik Menteri di Kabinet Merah Putih)
JAKARTA - Rachmat Pambudy resmi dilantik menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)l/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10/2024).

Sosok Rachmat dikenal sebagai akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Nama Rachmat Pambudy mencuat setelah menggantikan posisi Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN di era Presiden Joko Widodo.

Berikut ini adalah profil lengkapnya, sebagaimana melansir dari berbagai sumber.

Rachmat Pambudy lahir pada 23 Desember 1959 di Yogyakarta, Indonesia. dia merupakan seorang akademisi di bidang Agribisnis dan telah mengabdi di IPB sebagai Dosen Terakreditasi Bidang Agribisnis.

Selain berperan sebagai praktisi agribisnis dan staf pengajar di IPB, Rachmat Pambudy juga pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan di Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU).

Selain peran tersebut, ia juga menjabat sebagai Guru Besar dalam bidang Kewirausahaan di IPB. Melalui posisinya ini, Rachmat Pambudy berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan penelitian di sektor agribisnis dan kewirausahaan di Indonesia.

Rachmat Pambudy juga sempat menjabat sebagai staf ahli yang membidangi pengembangan agribisnis saat Bungaran Saragih menjadi menteri pertanian pada tahun 2000. Kemudian dirinya dipindahtugaskan di bidang hubungan antar lembaga sampai 2004.

Selain itu, dia pernah menjabat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik sejak 2003 hingga 2007. Rachmat Pambudy juga turut aktif sebagai pengurus dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.

 

