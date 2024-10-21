Segini Harta Kekayaan Zulkifli Hasan, Menko bidang Pangan di Kabinet Merah Putih

JAKARTA – Segini harta kekayaan Zulkifli Hasan yang jadi Menteri Koordinator bidang Pangan di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dari 2019 hingga 2022, dirinya menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak 2015, ia juga telah menjabat sebagai Ketua Umum PAN. Ayah Zita Anjani ini pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2009 hingga 2014, dan ketua MPR dari tahun 2014 hingga 2019.

Sebagai pejabat negara, Zulkifli Hasan diminta untuk melaporkan harta kekayaan pribadinya kepada negara. Berikut ini adalah harta kekayaan Zulkifli Hasan yang telah dirangkum Okezone pada, Senin (21/10/2024).

Zulhas memiliki total kekayaan sebesar Rp43,04 miliar menurut Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang tercatat pada tanggal lapor 10 September 2024.