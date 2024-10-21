Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Zulhas Dapat Tugas Swasembada Pangan dalam 5 Tahun, Bisa?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:48 WIB
Menko Zulhas Dapat Tugas Swasembada Pangan dalam 5 Tahun, Bisa?
Menko Pangan ditargetkan swasembada pangan dalam 5 tahun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan program jangka panjang yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan secara garis besar, Presiden Prabowo menginginkan swasembada pangan secara nasional.

Zulhas mengatakan Prabowo berkomitmen pada dua hal utama. Kedua hal itu yakni swasembada pangan dan swasembada energi.

"Nah saya diberi mengkoordinisasi agar kita bisa swasembada pangan dalam kurun waktu 5 tahun. Tentu kita sudah punya garis besar strateginya," jelas Zulhas di Kompleks Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Zulhas menjelaskan program swasembada pangan kali ini tidak lagi mengandalkan lahan di pulau Jawa dan Sumatera. Dia mengatakan pemanfaatan lahan untuk pangan masa depan bergantung di Papua.

"Pertama, memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin, karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua," tegas Zulhas.

Halaman:
1 2
