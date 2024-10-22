Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Punya 10 Perusahaan

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |07:03 WIB
Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Punya 10 Perusahaan
Profil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Okezone)
JAKARTA – Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang memiliki 10 perusahaan. Bahlil Lahadalia resmi menjadi pimpinan tertinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang memiliki banyak perusahaan diluar jabatannya sebagai Menteri.

Bahlil Lahadia resmi dilantik menjadi Menteri ESDM pada Senin (21/10/2024) pagi, di Istana Negara, Jakarta, oleh Presiden Prabowo Subianto. Pria yang lahir di Banda, Maluku, pada 7 Agustus 1976 tersebut kini masuk ke dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Bahlil menempuh pendidikan dasar hingga SMP nya di Seram Timur Maluku. Selepas itu, ia meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, di Jayapura. Selama menjadi mahasiswa, Bahlil aktif menjadi mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Nasional HMI.

Saat ini, ia aktif berkiprah di sektor politik. Ia aktif sebagai anggota partai Golkar sebelum akhirnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024.

Terlepas dari kiprahnya di dunia politik, ia di sebut memiliki 10 perusahaan yang telah dirangkum sebagai berikut:

1. PT Bersama Papua Unggul

PT Bersama Papua Unggul menitikberatkan fokusnya pada bidang konstruksi dan berhasil melelang proyek pembangunan Jalan Bofuwer-Windesi (MYC) bersama Kementerian PUPR. Selain konstruksi, perusahaan ini juga bergerak di bidang perdagangan, instalasi, telekomunikasi, dan listrik.

2. PT Meta Mineral Pradana

Perusahaan ini fokus pada usaha tambang. Perusahaan ini memiliki izin tambang dengan luas konsesi gabungan mencapai 600 hektar di Konawe Utara.

3. PT Dwijati Sukses

PT Dwijati Sukses bergerak di bidang konstruksi dan properti.

4. PT Rifa Finance Holding

