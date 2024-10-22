Hari Pertama Kerja Bareng 3 Wamenkeu, Sri Mulyani: Kita Langsung Rapat

Sri Mulyani langsung rapat dengan tiga Wamen di hari pertama kerja (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat pimpinan pada hari pertama kerja bersama tiga Wakil Menterinya. Dia pun membagikan momen dirinya mengemban jabatan bendahara negara kembali dan kali ini didampingi tiga wakil menteri sekaligus.

Menkeu melaksanakan rapat dengan tiga wamenkeu yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu setelah dilantik di Istana Negara oleh Prabowo Subianto.

"Catatan hari pertama kembali bekerja bersama Kemenkeu kemarin, saya langsung melaksanakan Rapat Pimpinan bersama Wamen Tommy, Wamen Suahasil, dan Wamen Anggito. Kami menerima Laporan Pertanggungjawaban 5 Tahunan yang telah saya susun bersama Wamen Suahasil dan Wamen Tommy pada akhir periode jabatan sebelumnya," tulis Sri Mulyani dalam postingan Reels-nya di Instagram, Selasa (22/10/2024).

Tak lupa Sri Mulyani juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu, baik Dirjen, Kepala Badan, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli untuk terus bekerja secara optimal dalam menjaga APBN.

"Tantangan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks kedepannya. Namun, seluruh tugas dan amanah yang kita emban pasti bisa kita lalui jika kita melangkah bersama. Terus bersinergi dan saling mendukung. Kemenkeu Satu. Kemenkeu Tepercaya," pungkas Sri Mulyani.