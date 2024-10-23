Prabowo Beri Luhut 2 Jabatan Penting di Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan mendapat dua jabatan penting dari Presiden Prabowo Subianto. Selain Ketua Dewan Ekonomi, Luhut juga dilantik sebagai Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pelantikan Penasihat Khusus ini berlangsung pada pukul 10.30 WIB dan diumumkan oleh Deputi Kementerian Sekretaris Negara.

"Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan," demikian kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Nanik Purwanti, saat pelantikan Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menunjuk beberapa nama lain untuk posisi penasihat di berbagai bidang, menunjukkan keseriusan kabinet dalam mengoptimalkan kerja pemerintahan.