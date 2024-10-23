Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tugas Wamendag Dyah Roro Urusi Perjanjian Dagang Luar Negeri dan Kurangi Emisi Karbon

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |07:01 WIB
Tugas Wamendag Dyah Roro Urusi Perjanjian Dagang Luar Negeri dan Kurangi Emisi Karbon
Wamendag Dyah Roro Prioritaskan Tugas Ini Usai Dilantik. (Foto: Okezone.com/Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti memiliki tugas prioritas dalam membangun sinergi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dirinya mempercepat implementasi kesepakatan ekonomi, terutama melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang melibatkan berbagai negara.

Salah satu fokus utama Wakil Menteri adalah melakukan kerja sama bilateral yang tengah berlangsung dengan beberapa negara, termasuk Peru karena menjadi negara prioritas.

“Kebetulan saya juga sempat memimpin sebagai Ketua Bilateral antara Indonesia dan Peru. Salah satu yang kita bahas juga tentang CEPA. jadi mudah-mudahan kalau misalnya nanti telah teridentifikasi ada beberapa negara yang harus kita percepat, kita akan lakukan, apalagi kalau Peru itu mengadakan APEC,” ujar Roro pada Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Wamendag juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, terutama untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi bagian dari kontribusi Indonesia supaya di tahun 2030 dapat mencapai target pengurangan emisi yaitu sebesar 32 persen. Menurut Roro, perdagangan karbon bisa menjadi area penting untuk dikerjasamakan di masa mendatang.

Roro juga mengatakan peran penting kerja sama lintas kementerian dalam mendukung perdagangan, khususnya pada sektor pertanian, energi, dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk mendorong kolaborasi di seluruh kementerian, supaya kebijakan perdagangan dapat lebih efektif dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
