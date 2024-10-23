Ternyata Segini Harta Kekayaan Natalius Pigai yang Minta Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM

JAKARTA – Ternyata segini harta kekayaan Natalius Pigai yang minta Rp20 triliun untuk Kementerian HAM. Setelah dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Pigai langsung meminta anggaran besar ini, menimbulkan berbagai kontroversi dan membuat istilah 20 T menjadi trending topic di X hingga Selasa (22/10/2024).

Pigai menyatakan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp64 miliar tidak cukup untuk merealisasikan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menangani masalah hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam pernyataannya, ia menyebutkan, “Kalau negara punya kemampuan, maunya (anggaran Kementerian HAM) di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” katanya.

Rencana Penggunaan Anggaran Rp20 Triliun

Pigai merinci rencana penggunaannya, di mana anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 10 pusat studi HAM di seluruh Indonesia dan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran tentang HAM di 80 ribu desa. “Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM. (Saya ingin) gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, karena tidak dikasih fasilitas yang cukup,” tuturnya.