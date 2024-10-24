Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ribuan Buruh Rokok Dapat BLT Rp900 Ribu

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |06:14 WIB
Ribuan Buruh Rokok Dapat BLT Rp900 Ribu
Ribuan buruh rokok dapat BLT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 3.134 buruh tani dan pekerja pabrik rokok di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024.

Bantuan ini diberikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tembakau, terutama di tengah meningkatnya tantangan ekonomi di daerah tersebut.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu, yang akan dibayarkan secara bertahap selama tiga bulan, yakni Rp300 ribu per bulan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Erwin Elmi Syahrial, menjelaskan bahwa bantuan ini disalurkan langsung melalui transfer rekening setelah dilakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup para buruh tani dan pekerja pabrik rokok, terutama mereka yang terdampak langsung oleh perubahan kebijakan di sektor industri tembakau,” kata Erwin. Ia juga menambahkan bahwa keputusan Bupati Sampang terkait BLT-DBHCHT ini telah diterbitkan, dan kini tinggal proses penerbitan nomor rekening kepada para penerima.

Halaman:
1 2
