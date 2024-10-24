Intip Sumber Kekayaan Veronica Tan vs Grace Natalie

JAKARTA – Veronica Tan dan Grace Natalie menjadi sorotan publik karena perbandingan kekayaan dan karier sukses mereka. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, namun sama-sama menonjol di dunia politik dan bisnis. Veronica saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kabinet Prabowo-Gibran, sementara Grace aktif sebagai politisi dan menjabat sebagai Komisaris di perusahaan BUMN MIND ID.

Veronica Tan, yang dikenal luas sebagai mantan istri dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah sukses membangun bisnisnya setelah perceraian. Salah satu bisnis utamanya adalah Alpha Agro Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang impor daging sapi premium. Bisnis ini telah berkembang pesat sejak berdiri pada tahun 2019 dan menjadi salah satu sumber kekayaan utamanya.

Selain Alpha Agro Indonesia, Veronica juga menjalankan Love Care Indonesia, platform yang menyediakan jasa perawat, baby sitter, dan caregiver. Melalui bisnis ini, Veronica menunjukkan kiprah yang kuat di sektor pelayanan publik, memperkuat citranya sebagai pengusaha sukses.

Di sisi lain, Grace Natalie memulai kariernya sebagai jurnalis dan pembawa berita sebelum terjun ke dunia politik. Ia pernah bekerja di beberapa stasiun TV besar Indonesia dan melakukan liputan penting, termasuk wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh internasional. Pengalamannya sebagai jurnalis menjadi salah satu fondasi bagi perjalanan politiknya yang cemerlang.