HOME FINANCE HOT ISSUE

Sritex Resmi Dinyatakan Pailit! Tak Sanggup Bayar Utang

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |05:57 WIB
Sritex Resmi Dinyatakan Pailit! Tak Sanggup Bayar Utang
Sritex Dinyatakan Pailit. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (24/10/2024).

Dalam putusan tersebut, ditunjuk kurator dan hakim pengawas.

"Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," tambahnya.

Halaman:
1 2
