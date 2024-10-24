Subsidi BBM Bakal Diubah Jadi BLT

JAKARTA - Subsidi BBM bakal diubah jadi BLT. Seperti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta subsidi diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa skema subsidi energi akan diubah menjadi bantuan langsung tunai kepada individu, bukan lagi berupa bantuan untuk barang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut berpendapat bahwa skema subsidi yang ada saat ini tidak mengenai sasaran, sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak merasakan manfaat dari subsidi listrik dan BBM.

Dengan memindahkan subsidi dari barang ke individu, diharapkan dapat mengurangi besaran subsidi energi dan mengalokasikannya untuk program-program lain yang lebih produktif, terutama dalam mendukung masyarakat miskin.