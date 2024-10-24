5 Pesan dari Robert Kiyosaki Agar Cepat Kaya Raya

JAKARTA - 5 pesan dari Robert Kiyosaki agar cepat kaya raya. Robert Kiyosaki membagikan 5 tips cepat kaya melalui bukunya yang berjudul “Rich Dad Poor Dad” yang terbit pada tahun 1997.

Melalui bukunya, Robert menceritakan pengalamannya saat tumbuh dewasa dan mempelajari kehidupan dari 2 sosok ayah yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu sang ayah kandung yang miskin dan tidak berpendidikan, dengan ayah sahabatnya yang merupakan seorang pengusaha kaya raya dan investor sukses.

Buku ini menentang sejumlah asumsi tradisional yang menganggap kunci dari kesuksesan finansial adalah gaji dan pendidikan yang tinggi. Menurutnya, kunci utama kesuksesan finansial terletak pada kecerdasan seseorang dalam membuat keputusan dan mengambil risiko untuk membangun kekayaan serta menghasilkan banyak aliran pendapatan.

Buku “Rich Dad Poor Dad” milik Robert berhasil laris di pasaran dan terjual lebih dari 32 juta kopi di seluruh dunia. Buku ini menyuguhkan pembaca tentang saran dan strategi untuk membangun kekayaan dan mencapai kemandirian finansial.

Berikut adalah 5 pesan dari Robert Kiyosaki agar cepat kaya raya, yang dikutip oleh Okezone dari buku “Rich Dan Poor Dad”, Kamis (24/10/2024):

1. Mulailah berpikir dan bertindak seperti pengusaha.

Jangan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai satu-satunya sumber penghasilan, melainkan ciptakan berbagai aliran pendapatan melalui investasi dan bisnis.