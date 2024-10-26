Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Harta Kekayaan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan pada Kabinet Merah Putih Prabowo

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |20:19 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan pada Kabinet Merah Putih Prabowo
Mengintip Harta Kekayaan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan pada Kabinet Merah Putih Prabowo. (Foto: Okezone.com/Banoo)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan pada Kabinet Merah Putih Prabowo. Zulkifli Hasan diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam pemerintahan Jokowi, dipercaya kembali menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pria yang akrab disapa Zulhas ini memulai karier politiknya bersama PAN dan menjabat sebagai ketua sejak 2015. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2009-2014. Kemudian, ia menjadi Ketua MPR dari 2014 hingga 2019, dan menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dari 2019 hingga 2022. Ia juga merupakan ayah dari Zita Anjani.

Sebelum terjun ke dunia politik, Zulhas yang menyelesaikan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM pernah berkarier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebelum akhirnya beralih menjadi pengusaha. Ia menjabat sebagai presiden direktur di PT Batin Eka Perkasa (1988-2004), PT Panamas Mitra Inti Lestari (1997), dan PT Sarana Bina Insani (1999), serta komisaris utama di PT Hudaya Safari Utama (2000) dan PT Batin Eka Perkasa (2004).

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Zulhas memiliki harta kekayaan mencapai Rp32.612.623.467 (32,6 miliar) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk laporan periodik tahun 2023.

Zulhas melaporkan kepemilikan delapan bidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur dan Bogor dengan total nilai sebesar Rp 13.245.108.000, merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Selain itu, ia juga memiliki dua unit mobil Toyota Alphard, masing-masing keluaran tahun 2009 senilai Rp 200.000.000 dan tahun 2019 senilai Rp 800.000.000.

Halaman:
1 2
