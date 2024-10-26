Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Dana Desa Tahap IV 2024, Cair Kapan?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |19:18 WIB
BLT Dana Desa Tahap IV 2024, Cair Kapan?
BLT Dana Desa Tahap IV 2024, Kapan Cair? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – BLT DD (Dana Desa) Tahap IV 2024 untuk program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) direncanakan cair untuk periode Oktober hingga Desember 2024. Namun kepastian tanggal pencairan belum bisa dipastikan.

Dinas Sosial DKI Jakarta (Dinsos DKI) menginformasikan bahwa rincian tentang pencairan ini akan diumumkan pertengahan bulan ini. Bantuan yang diberikan sebesar Rp300.000 per bulan ini ditujukan untuk mendukung lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang memerlukan bantuan di Jakarta. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini menantikan kepastian mengenai waktu pencairan dana bantuan tersebut.

Sampai saat ini, Dinsos DKI belum menetapkan jadwal resmi untuk pencairan bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ tahap IV. Melalui akun Instagram resmi mereka, @dinsosdkijakarta, Dinsos menjelaskan bahwa pengumuman resmi mengenai pencairan akan disampaikan melalui media sosial. “Kami akan menginformasikan secara resmi tentang penyaluran bantuan sosial tahap berikutnya melalui akun Instagram Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” tulis Dinsos dalam kolom komentar.

Para penerima bantuan disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari Dinsos. Untuk mengetahui apakah nama mereka terdaftar sebagai penerima, bisa dicek melalui situs resmi siladu.jakarta.go.id dengan memasukkan NIK atau nomor KTP yang telah terdaftar.

Untuk dapat menerima bantuan ini, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Penerima KLJ harus berusia 60 tahun ke atas, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak memiliki penghasilan tetap. Penerima KPDJ berasal dari keluarga yang rentan miskin dan terdaftar sebagai penyandang disabilitas, sementara penerima KAJ adalah anak berusia 0-6 tahun yang juga terdaftar di DTKS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
