HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos Pakai Hp? Ini Cara Ceknya

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |06:21 WIB
Apakah NIK KTP Terdaftar Bansos Pakai Hp? Ini Cara Ceknya
Cara Dapat Bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Sosial (bansos) merupakan dukungan penting yang diberikan pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya bansos, masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi bisa terbantu.

Adanya sistem bansos berbasis NIK KTP, masyarakat bisa memeriksa secara mandiri apakah terdaftar di data penerima bansos melalui handphone saja. Bansos diberikan dalam bentuk uang, kebutuhan pokok atau bantuan lain sesuai kebutuhan penerima.

Mengakses Laman Resmi Bansos Kemensos

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan membuka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui browser di handphone. Laman tersebut bisa diakses melalui alamat https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Mengisi Domisili Secara Lengkap

Data domisili diperlukan untuk mempersempit pencarian dqn memastikan bahwa informasi yang mencul benar-benar sesuai.Pada laman cek bansos, ada beberapa data domisili penerima bansos dengan lengkap, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, kabupaten, dan desa atau kelurahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
