Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

WIKA Pentingkan Kemajuan Digital dalam Konstruksi Proyek IKN

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |14:59 WIB
WIKA Pentingkan Kemajuan Digital dalam Konstruksi Proyek IKN
Proyek WIKA di IKN Dapat Penghargaan Internasional. (Foto: Okezone.com/WIKA)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mendapat penghargaan di ajang Kompetisi Internasional Year In Infrastructure Going Digital Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Bentley Systems USA di Vancouver, Kanada.

Kompetisi ini diikuti oleh lebih dari 260 proyek dari 36 negara di seluruh dunia dan bertujuan untuk memajukan digitalisasi dalam infrastruktur, mencakup seluruh proses dari perencanaan, konstruksi, hingga operasi.

Dalam ajang ini, Proyek KSO WIKA di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berhasil meraih posisi sebagai Finalist Top 3 dalam kategori Facilities, Campuses, and Cities melalui presentasi yang dipimpin oleh Rizky Yusuf Ramadhan sebagai BIM Strategist, Octob Bhayu Hanggoro Putro sebagai BIM Lead, dan Davin Pradipta sebagai BIM Coordinator.

Project Manager Divisi Building and Overseas sekaligus Pendamping tim WIKA dalam presentasi tersebut, Budi Kurniawan menekankan pentingnya kemajuan digital dalam konstruksi, terutama dalam manajemen geospasial, bangunan hijau, analisis energi dan rekayasa yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan keberlanjutan dalam konteks ESG (Environmental, Social, and Governance).

IKN sendiri direncanakan menjadi kota hijau yang berkelanjutan dengan alokasi 75% area hijau yang bertujuan untuk mengatasi masalah seperti polusi, banjir, dan kemacetan yang ada di Jakarta.

“Penerapan BIM dan solusi Digital Twin di WIKA berhasil mengatasi perubahan desain yang dinamis, menyelesaikan deteksi benturan, dan mengoptimalkan jadwal sehingga menghemat biaya proyek,” ujar Budi, Sabtu (26/10/2024).

Selain penghargaan tersebut, WIKA juga meraih penghargaan Founders’ Honor Going Digital Awards di event yang sama melalui Proyek Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 3B & 3B-2 dan Proyek Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/470/3160156/ikn-osLa_large.jpg
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3158009/ikn-d2Lg_large.jpg
4 Fakta Nasib IKN: Pembangunan Direvisi, Tak Akan Mangkrak hingga Diusulkan Jadi Kantor Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3157986/gibran-ZMdQ_large.jpg
Wapres Gibran Berkantor di IKN, Begini Penjelasan Istana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement