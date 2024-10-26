WIKA Pentingkan Kemajuan Digital dalam Konstruksi Proyek IKN

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mendapat penghargaan di ajang Kompetisi Internasional Year In Infrastructure Going Digital Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Bentley Systems USA di Vancouver, Kanada.

Kompetisi ini diikuti oleh lebih dari 260 proyek dari 36 negara di seluruh dunia dan bertujuan untuk memajukan digitalisasi dalam infrastruktur, mencakup seluruh proses dari perencanaan, konstruksi, hingga operasi.

BACA JUGA: Pak Bas Bakal Jadi Kepala Otorita IKN

Dalam ajang ini, Proyek KSO WIKA di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berhasil meraih posisi sebagai Finalist Top 3 dalam kategori Facilities, Campuses, and Cities melalui presentasi yang dipimpin oleh Rizky Yusuf Ramadhan sebagai BIM Strategist, Octob Bhayu Hanggoro Putro sebagai BIM Lead, dan Davin Pradipta sebagai BIM Coordinator.

Project Manager Divisi Building and Overseas sekaligus Pendamping tim WIKA dalam presentasi tersebut, Budi Kurniawan menekankan pentingnya kemajuan digital dalam konstruksi, terutama dalam manajemen geospasial, bangunan hijau, analisis energi dan rekayasa yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan keberlanjutan dalam konteks ESG (Environmental, Social, and Governance).

BACA JUGA: WIKA dan BUMN Karya Sinergi Tingkatkan Kualitas Pendidikan di IKN

IKN sendiri direncanakan menjadi kota hijau yang berkelanjutan dengan alokasi 75% area hijau yang bertujuan untuk mengatasi masalah seperti polusi, banjir, dan kemacetan yang ada di Jakarta.

“Penerapan BIM dan solusi Digital Twin di WIKA berhasil mengatasi perubahan desain yang dinamis, menyelesaikan deteksi benturan, dan mengoptimalkan jadwal sehingga menghemat biaya proyek,” ujar Budi, Sabtu (26/10/2024).

Selain penghargaan tersebut, WIKA juga meraih penghargaan Founders’ Honor Going Digital Awards di event yang sama melalui Proyek Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 3B & 3B-2 dan Proyek Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.