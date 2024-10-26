Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ingat! Kunjungan ke IKN Gratis, Waspada Paket Wisata Berbayar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |18:13 WIB
Ingat! Kunjungan ke IKN Gratis, Waspada Paket Wisata Berbayar
Kunjungan ke IKN Gratis. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya dan tidak dikomersilkan. Sehingga terbuka bagi semua masyarakat yang mau menengok proyek Ibu Kota Negara tersebut.

"Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun," tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw dalam keterangan resmi, Jumat (26/10/2024).

Troy menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun untuk paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP di IKN.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini," tambahnya.

Troy menjelaskan, perlu diingatkan bahwa pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan, sehingga diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

Untuk itu Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.

