Erick Thohir vs Raffi Ahmad, Lebih Tajir Siapa?

JAKARTA – Erick Thohir dan Raffi Ahmad sedang menjadi sorotan publik. Keduanya kini menjadi pejabat di Kabinet Merah Putih. Dengan kekayaan yang fantastis, keduanya kerap dibandingkan sebagai figur publik yang sukses dalam bidangnya masing-masing.

Pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni membuat publik semakin penasaran akan aset dan kekayaannya, apalagi setelah Erick Thohir kembali diamanahkan sebagai Menteri BUMN dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan laporan terbaru LHKPN Desember 2023, kekayaan bersih Erick Thohir tercatat di angka triliunan rupiah. Tidak hanya dari properti dan kendaraan mewah, kekayaan Erick juga ditunjang oleh surat berharga yang nilainya mencapai lebih dari setengah total kekayaannya. Kondisi ini menjadikan Erick sebagai salah satu pejabat dengan aset pribadi yang terbilang besar di Indonesia.

Sementara itu, meski Raffi Ahmad belum melaporkan kekayaannya melalui LHKPN, kekayaannya ditaksir mencapai angka yang luar biasa. Raffi, yang dikenal sebagai “Sultan Andara,” memiliki kekayaan yang diperkirakan menembus triliunan rupiah. Melalui bisnis hiburan dan berbagai investasi lainnya, kekayaan Raffi tak hanya dari dunia hiburan tetapi juga hasil dari portfolio bisnisnya yang terus berkembang.

Kedua figur ini menarik perhatian karena latar belakang dan sumber pendapatan yang berbeda. Erick Thohir dikenal sebagai pebisnis andal yang membangun kekayaannya dari berbagai sektor bisnis dan investasi, termasuk properti. Di sisi lain, Raffi Ahmad, yang dulunya adalah seorang aktor, sukses mengembangkan kerajaan bisnis yang mencakup dunia hiburan, media sosial, dan produk konsumen.