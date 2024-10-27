Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir vs Raffi Ahmad, Lebih Tajir Siapa?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |09:05 WIB
Erick Thohir vs Raffi Ahmad, Lebih Tajir Siapa?
Kekayaan Raffi Ahmad vs Erick Thohir. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Erick Thohir dan Raffi Ahmad sedang menjadi sorotan publik. Keduanya kini menjadi pejabat di Kabinet Merah Putih. Dengan kekayaan yang fantastis, keduanya kerap dibandingkan sebagai figur publik yang sukses dalam bidangnya masing-masing.

Pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni membuat publik semakin penasaran akan aset dan kekayaannya, apalagi setelah Erick Thohir kembali diamanahkan sebagai Menteri BUMN dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan laporan terbaru LHKPN Desember 2023, kekayaan bersih Erick Thohir tercatat di angka triliunan rupiah. Tidak hanya dari properti dan kendaraan mewah, kekayaan Erick juga ditunjang oleh surat berharga yang nilainya mencapai lebih dari setengah total kekayaannya. Kondisi ini menjadikan Erick sebagai salah satu pejabat dengan aset pribadi yang terbilang besar di Indonesia.

Sementara itu, meski Raffi Ahmad belum melaporkan kekayaannya melalui LHKPN, kekayaannya ditaksir mencapai angka yang luar biasa. Raffi, yang dikenal sebagai “Sultan Andara,” memiliki kekayaan yang diperkirakan menembus triliunan rupiah. Melalui bisnis hiburan dan berbagai investasi lainnya, kekayaan Raffi tak hanya dari dunia hiburan tetapi juga hasil dari portfolio bisnisnya yang terus berkembang.

Kedua figur ini menarik perhatian karena latar belakang dan sumber pendapatan yang berbeda. Erick Thohir dikenal sebagai pebisnis andal yang membangun kekayaannya dari berbagai sektor bisnis dan investasi, termasuk properti. Di sisi lain, Raffi Ahmad, yang dulunya adalah seorang aktor, sukses mengembangkan kerajaan bisnis yang mencakup dunia hiburan, media sosial, dan produk konsumen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement