Siapkan Pangan Murah, Rano Karno Bakal Pangkas Rantai Pasok

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Rano Karno berjanji menyiapkan pangan murah bagi warga Jakarta. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia menyiapkan sejumlah langkah salah satunya memangkas rantai pasok.

"Kita menciptalan pangan murah dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming dengan tani, kita menciptakan pasar agar harga menjadi murah," kata Rano dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024).

Dia menyadari bahwa sudah tidak mungkin membangun lahan pertanian di Jakarta. Untuk itu, dia mengandalkan kerjasama dengan daerah yang memiliki hasil pertanian yang baik.

"Memang secara reallita jakarta tidak mungkin bisamembangun pertanian karena lahan tidak memenuhi," imbuh dia.