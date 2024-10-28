Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Mentan hingga Menteri KKP ke Istana, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |14:41 WIB
Prabowo Panggil Mentan hingga Menteri KKP ke Istana, Ada Apa?
Presiden Prabowo Panggil Para Menteri (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini Senin (28/10/2024).

Salah satu yang dipanggil Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Sudaryono yang tiba sekitar pukul 13.17 WIB menyebut ada beberapa menteri juga yang dipanggil Prabowo.

"Dipanggil presiden rapat bareng kementerian lain," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sudaryono tidak merinci pembahasan dalam pertemuan tersebut. Dirinya hanya menyebut bakal membahas mengenai program pemerintah.

"Tentu saja program-program pemerintah," kata Sudaryono.

Halaman:
1 2
