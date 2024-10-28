MNC Bank Komitmen Berkontribusi untuk Pencapaian SDG Global dan Nasional

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) bersama MNC Peduli telah menanam 200 pohon mangrove di Kawasan Hutan Lindung Mangrove, Kapuk, Jakarta Utara.

Corporate Secretary Group Head MNC Bank Heru Sulistiadhi mengatakan, kegiatan CSR ini perseroan lakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan dari ekosistem lingkungan dan laut.

"Sekaligus juga ini untuk memperingati bagian dari satu dekade ulang tahun MNC Bank yang berlaku pada tanggal 15 Oktober ini. Ini juga merupakan wujudnya dari MNC Bank untuk berkontribusi terhadap pencapaian Sustainability Development Goals atau SDG yang merupakan komitmen global dan nasional," jelas Heru saat ditemui di Hutan Lindung Mangrove, Senin (28/10/2024).

Menurut Heru, MNC Bank berharap bahwa tanaman mangrove ini dapat berdampak secara langsung yang positif tentunya bagi keseimbangan lingkungan, baik ekosistem lautan maupun daratan.

"Selain itu kami juga berharap dapat memperkuat daerah pesisir ini dalam menghadapi abrasi dari air laut," ungkap Heru.