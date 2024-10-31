Berikut 4 Janda Terkaya yang Masuk Daftar Miliarder Dunia

JAKARTA - Daftar orang terkaya di dunia telah dirilis oleh Forbes. Terdapat miliarder wanita dengan harta yang fantastis.

Selain itu, terdapat juga miliarder wanita terkaya yang berstatus janda. Harta kekayaan janda ini bersumber dari bisnis baja, teknologi hingga pertambangan.

Lalu siapa saja janda terkaya yang masuk daftar miliarder dunia versi Forbes? Berikut ulasannya, Jakarta.

1. MacKenzie Scott

Di urutan pertama janda terkaya di dunia ada nama MacKenzie Scott miliader asal Amerika Serikat (AS). MacKenzie merupakan janda miliarder Jeff Bezos pendiri Amazon. Sempat menikah lagi dengan guru sains pada 2021, namun MacKenzie kembali mengajukan cerai pada 2022.

MacKenzie Scott mempunyai harta kekayaan USD24,4 miliar atau setara Rp370,8 triliun pada data Forbes 2023. Sumber kekayaan MacKenzie Scott berasal dari saham Amazon usai bercerai dengan Jeff Bezos. MacKenzie kini dikenal sebagai filantropis.