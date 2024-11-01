Daftar 9 Komoditas Jadi Biang Kerok Inflasi Oktober 2024

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan pada Oktober 2024. Secara tahunan dan tahun berjalan, masing-masing terjadi inflasi sebesar 1,71% dan 0,82%.

Inflasi inipun mengakhiri tren deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir yaitu sejak Mei 2024.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengungkapkan, terdapat 9 komoditas yang memberikan andil inflasi dominan mulai dari emas perhiasan sampai dengan telur ayam ras.

"7 dari 9 komoditas tersebut masuk dalam golongan kelompok makanan minuman dan tembakau," jelas Amalia dalam konferensi pers hari ini, Jumat (1/11/2024).

Amalia menjelaskan, setel mengalami deflasi sejak April 2024 kelompok makanan, minuman dan tembakau kembali menglami inflasi pada Oktober 2024 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen.