Segini Harta Kekayaan Sugiono Menteri Luar Negeri RI yang Baru

Harta Kekayaan Sugiono Menteri Luar Negeri Baru (Foto: Instagram)

JAKARTA - Segini harta kekayaan Sugiono Menteri Luar Negeri RI yang baru. Sugiono memang sudah digadang-gadang menjadi kandidat kuat Menlu.

Sebab, dinilai akrab dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang menjadi mitra dari Komisi I DPR RI yang kebetulan Ia menjabat sebagai wakil ketuanya.

Selain itu, Sugiono memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto sejak menjadi sekretaris pribadinya sebelum Partai Gerindra Didirikan. Kedekatan ini membuat Sugiono dikenal sebagai "anak ideologis" Prabowo, apalagi ia selalu dipercaya oleh Prabowo yang juga menjabat sebagai Menhan pada periode 2019-2024.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Sabtu (2/11/2024), Sugiono memiliki total harta kekayaan mencapai Rp10.994.176.184 (Rp10,9 miliar) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 27 Mei 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik 2023.

Sugiono tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp. 8 miliar. Tanah dan bangunan tersebut dari:

- Tanah seluas 2756 m2 di Bogor senilai Rp6.8 miliar

- Bangunan seluas 229 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp170 juta

- Bangunan seluas 120 m2 di Gianyar senilai Rp135 juta

- Tanah seluas 596 m2 di Bogor senilai Rp894 juta