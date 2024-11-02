Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Sugiono Menteri Luar Negeri RI yang Baru

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |16:26 WIB
Segini Harta Kekayaan Sugiono Menteri Luar Negeri RI yang Baru
Harta Kekayaan Sugiono Menteri Luar Negeri Baru (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Sugiono Menteri Luar Negeri RI yang baru. Sugiono memang sudah digadang-gadang menjadi kandidat kuat Menlu.

Sebab, dinilai akrab dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang menjadi mitra dari Komisi I DPR RI yang kebetulan Ia menjabat sebagai wakil ketuanya.

Selain itu, Sugiono memiliki hubungan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto sejak menjadi sekretaris pribadinya sebelum Partai Gerindra Didirikan. Kedekatan ini membuat Sugiono dikenal sebagai "anak ideologis" Prabowo, apalagi ia selalu dipercaya oleh Prabowo yang juga menjabat sebagai Menhan pada periode 2019-2024.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Sabtu (2/11/2024), Sugiono memiliki total harta kekayaan mencapai Rp10.994.176.184 (Rp10,9 miliar) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 27 Mei 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik 2023.

Sugiono tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp. 8 miliar. Tanah dan bangunan tersebut dari:

- Tanah seluas 2756 m2 di Bogor senilai Rp6.8 miliar

- Bangunan seluas 229 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp170 juta

- Bangunan seluas 120 m2 di Gianyar senilai Rp135 juta

- Tanah seluas 596 m2 di Bogor senilai Rp894 juta

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168659/budi_arie-UNjm_large.jpg
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement