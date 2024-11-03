Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Ungkap 3 Upaya Pemerintah Selamatkan Sritex

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |22:24 WIB
Kadin Ungkap 3 Upaya Pemerintah Selamatkan Sritex
Ketua Umum Kadin Anindya soal Sritex (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan ada tiga prinsip yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya penyelamatan PT Sritex.

Bagi Anindya, penyelematan PT Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal ini disampaikannya selepas menghelat kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, ada tiga prinsip yang mesti dipegang," jelas Anindya dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (3/11/2024).

Prinsip pertama, Anindya mengatakan pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kemudian prinsip kedua, lanjut Anindya, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Halaman:
1 2
