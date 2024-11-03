Ternyata Segini Penghasilan Fantastis Gunawan Sadbor yang Kini Ditangkap karena Dugaan Judi Online

JAKARTA - Ternyata segini penghasilan fantastis Gunawan Sadbor yang kini ditangkap karena dugaan judi online. Gunawan Sadbor menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah ditangkap di rumahnya di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar terkait kasus promosi judi online pada Kamis 31 Oktober.

Konten kreator joged TikTok asal Kampung Margasari, Kabupaten Sukabumi ini disinyalir kerap mempromosikan situs web judi daring atau online ketika sedang siaran langsung di akun media sosialnya dan memperoleh saweran dari situs-situs judi online tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (23/11/2024), Okezone telah merangkum penghasilan fantastis Gunawan Sadbor, sebagai berikut.

Penghasilan Fantastis Gunawan Sadbor

Gunawan Sadbor sang pemilik akun @sadbor86 per hari ini, telah mempunyai pengikut sebanyak 696 ribu lebih dan 9,7 juta like. Konten joget-jogetnya yang diposting ke akun TikTok pribadinya memiliki penonton rata-rata sebanyak 1 juta hingga 30 jutaan views per video.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, pendapatannya mencapai Rp500 ribuan sampai Rp4 jutaan selama live streaming 4 jam atau dalam sebulan paling besar bisa mendapatkan sekitar Rp120 jutaan. Sadbor diketahui mengambil sekitar 20 persen dari penghasilannya itu dan sisanya dibagikan untuk tim atau karyawannya dalam sekali membuat konten.