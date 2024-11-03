Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Gratis hingga Rp150 Ribu

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |12:12 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Gratis hingga Rp150 Ribu
Aplikasi Cepat Hasilkan Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang gratis hingga Rp150 ribu. Kini, semakin banyak aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyelesaikan berbagai tugas sederhana.

Mulai dari bermain game hingga mengikuti kuis, semua aktivitas tersebut dapat menghasilkan saldo yang langsung masuk ke rekening DANA atau e-wallet lainnya.

Penting untuk diingat bahwa walaupun aplikasi-aplikasi ini menawarkan saldo DANA gratis, jumlah yang signifikan biasanya membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang tersedia.

Berikut adalah beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan saldo DANA hingga Rp150 ribu:

1. Lemo

Lemo memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan dengan aktif berpartisipasi di platformnya. Kegiatan yang dilakukan di aplikasi ini bisa ditukarkan menjadi saldo DANA secara langsung.

2. Island King Pro

Dalam aplikasi Island King Pro, pengguna dapat membangun pulau virtual sambil mengumpulkan koin. Koin ini nantinya bisa ditukarkan menjadi saldo DANA atau ditransfer ke rekening.

