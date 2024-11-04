6 Fakta Prabowo Minta Subsidi Langsung ke Orang sampai Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Tim Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membahas strategi memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus memastikan subsidi energi dapat tepat sasaran pada rapat bersama Kabinet Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta.

Fokus utama rapat ini mencakup peningkatan produksi minyak dalam negeri serta pengaturan subsidi energi yang lebih efisien.

Berikut fakta-fakta terkait arahan Prabowo soal subsidi energi dan penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai ketua tim pengaturan subsidi yang tepat sasaran, yang dirangkum Okezone, Senin (4/11/2024):

1. Subsidi untuk Membutuhkan

Presiden Prabowo mengarahkan Kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan subsidi yang langsung menyasar kelompok yang membutuhkan.

Tujuannya adalah menghindari distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran sehingga bisa lebih efektif dalam mendukung masyarakat.