HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pernah Jadi Tukang Parkir, Segini Harta Kekayaan Menteri HAM Natalius Pigai

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |10:04 WIB
Pernah Jadi Tukang Parkir, Segini Harta Kekayaan Menteri HAM Natalius Pigai
Harta Kekayaan Menteri HAM Pigai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menarik untuk diketahui pada artikel ini.

Pigai menyatakan Menteri HAM Natalius Pigai mengaku,pernah jadi tukang parker di Kalibata, Jakarta Seelatan. Hal ini disampaikan pada rapat perdana Menteri HAM Pigai bersama Anggota DPR RI di Jakarta.

Harta Kekayaan Natalius Pigai

Natalius Pigai terakhir kali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, mencatat total harta kekayaannya sebesar Rp4,37 miliar. Dalam laporan tersebut, harta terbesar Pigai terdiri dari surat berharga dan kas, masing-masing senilai Rp2 miliar.

Menariknya, ia tidak memiliki harta berupa tanah atau bangunan, serta hanya melaporkan satu kendaraan, yaitu mobil CRV Jeep tahun 2011 seharga Rp300 juta.

Perlu dicatat bahwa harta kekayaan Pigai kemungkinan telah mengalami perubahan sejak laporan terakhirnya, dan bisa jadi telah meningkat, mengingat banyak waktu telah berlalu sejak 2019. Dengan permintaan anggaran yang sangat besar dan latar belakang kekayaannya yang terbilang sederhana, publik pun mempertanyakan keterkaitan dan rasionalitas permintaan anggarannya.

