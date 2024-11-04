Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Begini Cara Atasi jika Nomor HP Anda Dihubungi Terus oleh Pinjol

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |06:09 WIB
Begini Cara Atasi jika Nomor HP Anda Dihubungi Terus oleh Pinjol
Pinjol Salurkan Utang (Foto: MPI)
JAKARTA - Begini cara atasi nomor HP Anda terus-menerus dihubungi oleh pinjol meskipun Anda sudah melunasi utang atau tidak pernah meminjam.

Pinjaman online (pinjol) adalah sebuah layanan keuangan yang memungkinkan Anda meminjam dana secara online, baik untuk tujuan produksi maupun konsumsi.

Meski pinjol mudah diakses dan populer dalam beberapa tahun terakhir, industri ini juga ikut bersaing dengan munculnya pinjol ilegal yang sering eksploitatif terhadap data penggunanya. Pinjol ilegal dapat mengakses berbagai macam data, termasuk galeri foto, riwayat SMS, dan data peramban web.

Sedangkan pinjol yang sah biasanya hanya meminta data untuk kepentingan administratif dan penagihan. Oleh karena itu, ada beberapa strategi untuk menjaga privasi nomor HP Anda dari gangguan-gangguan pinjol ilegal. Silahkan simak langkah-langkah berikut :

1. Hubungi Call Center

Jika aplikasi pinjolan tidak menyediakan opsi hapus akun, Anda bisa menghubungi pusat panggilan mereka untuk meminta penghapusan akun. Pastikan semua tagihan Anda telah lunas sebelum melakukan ini, sehingga Anda bisa menyertakan bukti saat pihak pinjol melakukan verifikasi.

Halaman:
1 2
