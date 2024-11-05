Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rajin Nabung Bisa Dapat Mobil, Hanya di MNC Bank

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |10:04 WIB
Rajin Nabung Bisa Dapat Mobil, Hanya di MNC Bank
Rajin Nabung dapat Mobil dari MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menabung merupakan salah satu kebiasaan finansial yang penting untuk diwujudkan. Tidak hanya sebagai persiapan menghadapi kebutuhan mendatang, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun fondasi keuangan yang kuat.

Dengan menabung secara teratur, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam hidup, dari kebutuhan darurat hingga pencapaian tujuan finansial tertentu. Untuk memberikan keuntungan maksimal bagi kamu dalam menabung, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) mengadirkan program tabungan istimewa untuk kamu, yaitu Tabungan Dahsyat Berhadiah.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program tabungan unggulan yang dipersembahkan MNC Bank untuk Kamu, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya.

Melalui program tersebut, Kamu memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta, Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB, hingga Grand Prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program. Sebagai informasi, program istimewa ini berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024.

Untuk lebih lengkap dan jelas terkait syarat dan ketentuan Tabungan Dahsyat Berhadiah, kamu dapat mempelajarinya di https://mncbank.co.id/post/tabungan-dahsyat-berhadiah-2024

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement