Rajin Nabung Bisa Dapat Mobil, Hanya di MNC Bank

JAKARTA - Menabung merupakan salah satu kebiasaan finansial yang penting untuk diwujudkan. Tidak hanya sebagai persiapan menghadapi kebutuhan mendatang, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun fondasi keuangan yang kuat.

Dengan menabung secara teratur, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam hidup, dari kebutuhan darurat hingga pencapaian tujuan finansial tertentu. Untuk memberikan keuntungan maksimal bagi kamu dalam menabung, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) mengadirkan program tabungan istimewa untuk kamu, yaitu Tabungan Dahsyat Berhadiah.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program tabungan unggulan yang dipersembahkan MNC Bank untuk Kamu, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya.

Melalui program tersebut, Kamu memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta, Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB, hingga Grand Prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program. Sebagai informasi, program istimewa ini berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024.

Untuk lebih lengkap dan jelas terkait syarat dan ketentuan Tabungan Dahsyat Berhadiah, kamu dapat mempelajarinya di https://mncbank.co.id/post/tabungan-dahsyat-berhadiah-2024