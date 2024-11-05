Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Pastikan Dampingi Lawatan Perdana Presiden Prabowo Keluar Negeri

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |21:22 WIB
Anindya Bakrie Pastikan Dampingi Lawatan Perdana Presiden Prabowo Keluar Negeri
Anindya Bakrie bakal dampingi Prabowo dalam lawatan perdana ke luar negeri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bakal mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih yang akan dimulai akhir pekan ini.

“Kadin mendampingi Presiden dan juga para Menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru dimana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris, ” jelas Anindya di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Anindya menambahkan, lawatan Presiden Prabowo dan para Menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

“Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik.Dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan,” tegas Anindya.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia: Diplomatic–Economic Reception Dinner yang dihadiri 80 Duta Besar maupun Perwakilan negara-negara sahabat di Hotel Indonesia Kempinski, Anindya Bakrie menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Untuk itu, menurut Anindya, lawatan Presiden Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena tentunya dapat membawa investasi (Penanaman Modal Asing Langsung/FDI) ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

