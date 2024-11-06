Segini Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Viral Usai Pakai Jam Audemars Piguet Seharga Rp1 Miliar

JAKARTA - Segini harta kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang viral usai pakai jam Audemars Piguet seharga Rp1 miliar. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal ini berawal ketika ia muncul di layar kaca dengan jam tangan mewah yang diduga bermerek Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello yang berharga lebih dari Rp1 miliar.

Aksesoris mewah tersebut menimbulkan perdebatan di media sosial, terutama terkait asal muasal jam tangan tersebut dan kesesuaiannya dengan hartanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Qohar. Jam tangan yang dipakai Abdul Qohar menjadi perhatian publik saat ia memberikan keterangan pada publik terkait kasus korupsi impor gula Tom Lembong. Dalam kesempatan tersebut, warganet segera mencermati penampilan Qohar dan mempermasalahkan jam tangannya yang diperkirakan bernilai fantastis sekitar Rp1,18 miliar.

Menanggapi cuapan netizen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengecek kesesuaian aset tersebut dengan LHKPN Abdul Qohar. KPK juga mengindikasikan kemungkinan untuk meminta klarifikasi langsung dari Qohar terkait kepemilikan jam tangan mewah tersebut.

Harta Kekayaan Abdul Qohar

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2024 untuk periodik tahun 2023, harta kekayaan Abdul Qohar tercatat sebesar Rp5,6 miliar. Jumlah ini cukup besar, namun dianggap tidak sebanding dengan nilai jam tangan mewah yang digunakannya. Berikut adalah rincian kekayaan Abdul Qohar berdasarkan laporan tersebut:

1. Tanah dan Bangunan: Total Rp4,4 miliar.

2. Alat Transportasi dan Mesin: Rp314 juta

3. Harta Bergerak Lainnya: Rp5 juta

4. Kas dan Setara Kas: Rp1,01 miliar.