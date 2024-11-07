Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) Mulai Penawaran Umum Hari Ini, Tawarkan Harga Rp107

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:06 WIB
Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) Mulai Penawaran Umum Hari Ini, Tawarkan Harga Rp107
Adiwarna Anugerah Abadi Penawaran Umum Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk dengan kode saham (NAIK) akan segera melantai di BEI di bulan November ini pada Rabu (13/11/2024). NAIK bergerak dalam bidang perdagangan sistem proteksi kebakaran dan jasa sistem proteksi kebakaran (fire protection system) selama lebih dari 15 tahun.

Memasuki periode penawaran umum, NAIK menawarkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru atau setara 23,08% dari modal disetor perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- per saham. Adapun, saham NAIK ditawarkan dengan harga 107 per lembar.

NAIK juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak 15% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135 per saham.

Informasi jadwal penawaran PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) adalah sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum: 7 November – 11 November 2024

Tanggal Penjatahan: 11 November 2024

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 12 November 2024

Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 13 November 2024

Awal Perdagangan Waran Seri I: 13 November 2024

Akhir Perdagangan Waran Seri I

