HOT ISSUE

Jadwal dan Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |12:03 WIB
Jadwal dan Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024
Jadwal dan Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Jadwal dan cara cek penerima Bansos PKH 2024. Di mana Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun ini.

Program ini menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi, dan pencairannya dibagi dalam empat tahap selama setahun. Agar tidak ketinggalan, masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan PKH melalui situs resmi Kemensos.

Jadwal Pencairan Bansos PKH 2024

Pencairan PKH tahun ini mengikuti empat tahap yang terjadwal sepanjang 2024. Masyarakat yang termasuk penerima manfaat PKH akan menerima bantuan pada:

· Tahap 1: Januari hingga Maret

· Tahap 2: April hingga Juni

· Tahap 3: Juli hingga September

· Tahap 4: Oktober hingga Desember

Tahapan ini memungkinkan bantuan diterima secara bertahap, memastikan dukungan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan tetap berkesinambungan sepanjang tahun.

Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024

Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH, Kemensos menyediakan layanan pengecekan yang dapat diakses langsung melalui situs resmi, cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.

Isi informasi wilayah sesuai dengan KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom yang tersedia.

Ketik kode captcha yang muncul di layar, atau dapat meminta kode baru jika kurang jelas.

Klik tombol CARI DATA untuk melihat hasil pencarian.

Apabila Anda terdaftar sebagai penerima, informasi mengenai bantuan yang Anda dapatkan akan tampil di layar. Jika tidak, akan muncul notifikasi bahwa Anda bukan penerima manfaat PKH.

Topik Artikel :
Bansos Cair pkh Bansos Bansos PKH BLT
