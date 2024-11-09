Advertisement
HOT ISSUE

Bansos Cair! Begini Cara Cek Penerima Bantuan dari HP

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:05 WIB
Bansos Cair! Begini Cara Cek Penerima Bantuan dari HP
Cara Cek Penerima Bansos dengan HP. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Begini cara cek penerima bantuan sosial (bansos) di situs resmi Kemensos pakai HP. Situs resmi Kemensos akan memberikan informasi apakah Anda termasuk penerima bansos atau bukan.

Dana bantuan sosial (bansos) termasuk dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 dengan total mencapai Rp496,8 triliun. Anggaran perlinsos dalam APBN ini bertujuan untuk mendukung berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kalangan miskin hingga kelas menengah, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Bansos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelompok tertentu yang kurang mampu, serta rentan risiko sosial. Bagi penerima bansos, Anda bisa mengeck status penerima di situs resmi Kemensos dengan hanya menggunakan HP.

Penerima bantuan sosial ditetapkan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI. Pada umumnya, kelompok yang layak menerima bantuan ini meliputi masyarakat miskin, kelompok rentan sosial, serta korban bencana atau kekerasan.

Sebaliknya, mereka yang memiliki penghasilan tetap dari anggaran negara, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI, dan pensiunan ASN, tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini.

Berikut adalah cara cek penerima bantuan sosial (bansos) di situs resmi Kemensos pakai HP:

1. Buka browser di HP dan kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id.

2. Isi kolom “Wilayah Penerima Manfaat” sesuai dengan data di KTP.

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom “Nama Penerima Manfaat.

4. Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar.

